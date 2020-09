La Camera impegna il Governo ad autorizzare la Giunta guidata da Christian Solinas a chiedere la prova del test del Covid a chi entra in Sardegna. L’ordine del giorno porta la firma del deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ed è stato approvato nel pieno dello scontro istituzionale tra Lazio e Sardegna.

La Regione guidata da Zingaretti, infatti, da tempo chiede di effettuare i tamponi a chi lascia l’Isola e si è detta disponibile a fare lo stesso con i passeggeri imbarcati da Civitavecchia. Dalla Sardegna hanno sempre detto che sono pronti a fare i test ma lo stesso deve avvenire in tutte le Regioni da cui arrivano turisti, in aereo o traghetto.

“Il mio odg impegna a valutare ogni opportuna iniziativa per estendere i controlli ad ogni porto e aeroporto italiano”, ha precisato Deidda, che nei due giorni di lavori alla Camera è più volte intervenuto per difendere la Sardegna dalle critiche dell’assessore della Sanità laziale e dalla campagna mediatica. Secondo il parlamentare, “i controlli devono essere uguali in tutta Italia e, sebbene questo ordine del giorno sia solo un impegno, riconosce le giuste richieste della Sardegna”