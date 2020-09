Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio nell’agro del comune di Alghero, in località Cant.ra Rudas.

E’ attualmente in corso l’intervento del personale e di un elicottero del Corpo forestale, degli operatori della Protezione civile e di Forestas.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via delle alte temperature che stanno mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme.