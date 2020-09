L’Ats dipartimento di prevenzione Sud Sardegna ha comunicato il secondo caso di positività a al Covid-19 all’interno del territorio comunale di Dolianova. A certificarlo è lo stesso sindaco, Ivan Piras, tramite un post su Facebook.

“Tutte le procedure – spiega – previste dai protocolli di sicurezza sono attive.La situazione è sotto controllo e il monitoraggio sull’isolamento domiciliare sarà costante da parte degli organi preposti. Abbiamo fiducia negli organi preposti senza enfatizzare un problema che ha la sua importanza, ma che talvolta risulta ancora più complesso se lo si gestisce con poca sensibilità”.

“Dietro ogni caso – conclude il primo cittadino – esistono delle persone che in questi momenti vivono una situazione non piacevole e alle quali la comunità ha dimostrato di volersi stringere intorno con affetto. Gestiamo le nostre curiosità con eleganza e senza la ricostruzione fantasiosa di situazioni non certificate. Per gli aggiornamenti ufficiali, siamo e sarò sempre a completa disposizione”.

