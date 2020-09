I consiglieri regionali Daniele Cocco ed Eugenio Lai, hanno presentato un’interrogazione sulla necessità urgente di effettuare screening con test sierologici ai lavoratori appartenenti alle Forze dell’ordine.

Il capogruppo di Liberi e Uguali Sardigna Daniele Cocco spiega che “nonostante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i grandi sacrifici fatti in termini sociali ed economici da parte dei cittadini, il virus non risulta ancora sconfitto ma si trasmette ancora tra le persone – e aggiunge – nello svolgimento dei loro indispensabili servizi gli operatori delle Forze dell’ordine si trovano spesso ad intervenire in condizioni critiche e rischiose esponendosi al contatto diretto con le persone, pertanto risulta essenziale effettuare uno screening con test sierologici al personale operativo al fine di individuare ed accertare la presenza di anticorpi al Covid-19 e tracciare in maniera precisa la presenza del virus sul territorio”.

“Con l’interrogazione chiediamo al Presidente della Regione e all’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità di effettuare uno screening con test sierologici rivolto alle categorie più esposte al contagio con l’obiettivo di individuare ed accertare la presenza di anticorpi al Covid-19 e quali azioni intendano assumere al fine garantire la sicurezza sanitaria degli operatori delle Forze dell’ordine impegnati nel territorio regionale e molto spesso esposti al rischio di contagio”, concludono.