384 anni di storia, 384 anni durante i quali la quasi totalità degli studenti viveva nel campus, che li accoglieva diventando la loro casa, ma quest’anno no: per il semestre autunnale l’università di Harvard non aprirà.

Le porte dell’istituzione universitaria che fa parte del circuito della prestigiosa Ivy League avrebbero dovuto aprirsi il 2 settembre, ma tutte le attività didattiche sono state trasferite online.

L’accesso ai dormitori è stato consentito solo agli studenti che non hanno la possibilità di apprendere altrimenti, ma non possono comunque accedere agli altri edifici.