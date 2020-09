“Nonostante la sciagurata decisione degli azionisti, che segna una pagina tragica nella storia della aviazione civile italiana, di procedere alla chiusura di Air Italy, si è riusciti ad impedire che 1.465 dipendenti finissero sulla strada”. Così il Segretario generale, Claudio Tarlazzi, e il Segretario nazionale, Ivan Viglietti, della Uiltrasporti, in una nota. “Grazie al lavoro congiunto di Governo, istituzioni e sindacato oggi si è potuto raggiungere l’accordo di Cassa Integrazione Straordinaria per 10 mesi per tutti i lavoratori Air Italy”, sottolineano i due esponenti sindacali.

“Ma deve essere sin da ora chiaro – proseguono i due segretari della Uiltrasporti – che per quanto ci riguarda questo è solo un inizio, perché bisogna che i Ministeri competenti, insieme alle Regioni Lombardia e Sardegna ed ai sindacati proseguano ed incrementino il lavoro per costruire una solida prospettiva industriale per tutti i lavoratori coinvolti , che rappresentano 1.465 famiglie che chiedono e meritano di vivere di lavoro e non di ammortizzatori sociali”.