Da lunedì 7 settembre sette uffici postali della città metropolitana di Cagliari, che nell’ultimo periodo avevano rimodulato l’orario di apertura al pubblico, torneranno disponibili con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Sono le sedi di Cagliari 6 (via Tola), Cagliari 7 (via della Pineta), Cagliari 15 (via Simeto), Monserrato, Quartucciu, Selargius e Sinnai.

Lo rende noto Poste Italiane con un comunicato stampa.

Nel Sud Sardegna, sempre da lunedì, ripristineranno l’orario “doppio turno” gli uffici postali di Iglesias Serra Perdosa, San Gavino Monreale e Villacidro.

A beneficio di tutti coloro che volessero pianificare gli impegni della giornata con la certezza di svolgere le operazioni postali previste in un determinato orario, Poste Italiane evidenzia che, anche presso gli uffici oggetto di riapertura pomeridiana a partire dal 7 settembre, è possibile prenotare il proprio turno allo sportello acquisendo un ticket elettronico tramite WhatsApp, scrivendo al numero 3715003715, e l’App “Ufficio Postale”, direttamente dal cellulare, o dal sito poste.it dal pc. Utilizzando l’App “Ufficio Postale” e il sito poste.it è possibile scegliere l’ora esatta del proprio turno prenotando sia per il giorno stesso sia per quello successivo.