“Per l’Amministrazione lo sviluppo del Porto di Cagliari è strategico. Nel corso dell’ultimo anno, con un duro lavoro, abbiamo ottenuto dal Governo la possibilità di compiere opere infrastrutturali fino ad allora bloccate”. A dichiararlo è Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari.

“Abbiamo inoltre firmato con il presidente Deiana uno storico accordo sul lungomare, che ridisegna completamente il rapporto tra la città e il mare, immaginando la riqualificazione dei quartieri a ridosso dell’acqua. Sono in costante contatto con l’Autorità Portuale e la Regione – prosegue il primo cittadino – e seguo l’evoluzione della situazione dei 200 lavoratori che hanno perso il lavoro, a cui va la mia affettuosa solidarietà”.

“Non mi è piaciuto per niente il comportamento della Contship: ‘la solida reputazione e le idee visionarie’ sbandierate sono uno specchietto per le allodole e il loro comportamento assolutamente censurabile. Insieme a tutti i soggetti lavoriamo per trovare una soluzione di rilancio e di salvaguardia dei posti di lavoro. La vita concreta delle 200 famiglie interessate va tutelata con uno sforzo senza precedenti”, conclude il primo cittadino.