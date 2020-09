Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 8:10, i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Sp 115, nei pressi della zona industriale del paese, per un incidente stradale.

Una Fiat 500 con 4 persone a bordo è uscita di strada per cause ancora da accertare e 3 passeggeri, uno dei quali estratto dal veicolo grazie al lavoro della squadra operativa, sono stati trasportati dal 118 in ospedale per accertamenti.

Successivamente gli operatori dei Vvf hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura attraverso l’utilizzo del verricello.

Sul posto anche la polizia locale di Arzachena per i rilievi di legge.