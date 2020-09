“La Riforma sanitaria è diventata legge e tutte le nostre preoccupazioni rispetto alla sorte degli ospedali di Cagliari hanno preso forma”. Inizia così la denuncia della consigliera comunale di Cagliari, Francesca Ghirra, in capo al partito dei Progressisti.

“A ottobre, insieme a tutti i gruppi di opposizione in Consiglio comunale, avevamo presentato un’interrogazione e un ordine del giorno (mai arrivato in aula) sul possibile accorpamento degli ospedali Oncologico (Businco) e Pediatrico Microcitemico (A. Cao) al Policlinico Universitario di Monserrato (Azienda Ospedaliera Universitaria). Il 9 ottobre il sindaco, assente in aula, aveva delegato l’assessora Lantini a riferire su questo tema importante e delicato, su cui avremmo gradito una sua presa di posizione. L’assessora, ritenne allora le nostre preoccupazioni legittime, riferendo che le decisioni nel merito sarebbero state rinviate agli ‘Stati Generali della Salute’, un’iniziativa che non ha mai avuto luogo”.