Percorsi enogastronomici della Sardegna: esperienze e degustazioni da fare in autunno

Pochi giorni e inizierà ufficialmente l’autunno, la stagione delle sagre, degli eventi enogastronomici e degli itinerari del gusto per antonomasia.

Ma in epoca di Covid-19 che succederà ? In Sardegna aziende e imprenditori del settore si sono già messi al lavoro per offrire ai propri clienti la possibilità di vivere esperienze piacevoli e allo stesso tempo sicure. È così che sono nate le cosiddette esperienze Covid-Free, che rispondono cioè agli standard necessari per impedire la diffusione del Coronavirus.

Visitare le cantine più apprezzate della Sardegna, passeggiare al tramonto tra i filari delle grandi aziende vinicole, cedere ai piaceri della gola tra una degustazione di vini e una di piatti e prodotti tipici sardi è quindi ancora possibile. Nessuna rinuncia, bastano solo pochi accorgimenti come il rispetto del distanziamento e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Visite e degustazioni a Serdiana

Vicino a Cagliari, nelle campagne di Serdiana, sono due le realtà da conoscere meglio e da cui farsi conquistare. La prima è la quella della Cantina Argiolas, che si può visitare con la guida di esperti dell’azienda che accompagnano i partecipanti alla scoperta dei locali dove il mosto fermenta e il vino si affina nelle botti e dove sono conservati antichi strumenti utilizzati nelle varie fasi di produzione del vino. La visita poi prosegue con la degustazione dei vini della cantina e l’assaggio di prodotti tipici della Sardegna, per provare originali e raffinati abbinamenti.

La Cantina Argiolas organizza inoltre altre emozionanti esperienze quali segway tour aperitivi in vigna e gli appuntamenti fitness&wine, chef&wine e wine&restaurant, in cui il vino è protagonista, ma sposa i temi del benessere e della cucina.

Nello stesso territorio, è interessante anche la proposta di Audarya, che offre la possibilità di scegliere tra la visita in cantina con degustazione, la degustazione al tramonto e la degustazione guidata al tramonto con sommelier. A seconda della opzione scelta si potranno così gustare vini della linea Audarya, dal vermentino al cannonau, e della selezione della cantina, che include varietà come il bovale e la malvasia.

Jerzu, nella patria di Calici di Stelle

Ogni anno a Jerzu vengono prodotti più di centomila quintali d’uva che, trasformati in buonissimo cannonau rosso, valgono a Jerzu l’appellativo di “città del vino“. Per celebrare la specialità tipica di questo antico borgo dell’Ogliastra tutte le estati viene organizzato il Wine Festival, appuntamento che richiama amanti del vino da ogni parte della Sardegna, ma che nel 2020 è purtroppo saltato a causa della pandemia.

I pregiati vini di Jerzu si possono però assaggiare in un tour della cantina Jerzu Antichi Poderi, durante il quale una guida racconterà ai visitatori la storia dell’azienda vinicola e del suo fondatore, e che terminerà con l’assaggio dei vini della cantina e dei saporiti prodotti ogliastrini.

Sella&Mosca, un’esperienza di relax e gusto

Sella & Mosca, immensa tenuta ad Alghero, mette a disposizione i suoi spazi per visite alla scoperta delle cantine storiche e di quelle tuttora in uso, del Museo della storia di Sella&Mosca e dei vigneti.

Ma nell’azienda vitivinicola algherese è possibile anche soggiornare e concedersi un’esperienza unica che unisce natura, relax, sapori e tradizioni. Al centro della tenuta sorge infatti Casa Villamarina, antica foresteria dove il tempo sembra essersi fermato. Qui i ritmi sono più lenti e si può tornare ad assaporare i semplici piaceri della vita.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

