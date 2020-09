Con un post sui social gli organizzatori del concerto dei Punkreas a Nuraminis previsto per il 12 settembre hanno annunciato la sua cancellaazion.

“Cari amici, a seguito della situazione sanitaria in Sardegna abbiamo deciso in accordo con Tube Agency e la band stessa di annullare l’appuntamento del 12 settembre a Nuraminis. Nonostante lo spettacolo “Funny: The Best Story of Punkreas” sia realizzato apposta per essere goduto anche da seduti, e quindi seguendo tutte le regole imposte dall’emergenza sanitaria, in via precauzionale abbiamo preferito rimandare il nostro ritorno sull’Isola onde evitare di creare una situazione di assembramento o comunque poco controllata. Siamo al lavoro per recuperare la data nel periodo invernale. Vi terremo aggiornati”, scrivono gli organizzatori.