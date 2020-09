Il Cagliari giocherà alla Sardegna Arena, sabato 12 settembre, un’amichevole di lusso contro la Roma, che fino a poche stagioni fa era la squadra dell’attuale mister rossoblù Eusebio Di Francesco.

L’incontro sarà un importante test, alla vigilia campionato che comincerà la settimana successiva, quando i rossoblù se la vedranno con il Sassuolo al Mapei stadium domenica 20, mentre la Roma sarà al Bentegodi contro il Verona.

La gara si giocherà alle 18. Intrecci di mercato sull’asse Cagliari-Roma: i rossoblù hanno inseguito Juan Jesus, poi sfumato. E ora puntano su Fazio. La Roma mostra invece interesse sopratutto per il portiere Cragno. Porte chiuse o aperte il 12? Il club del presidente Giulini è al lavoro per cercare di aprire almeno in parte la Sardegna Arena.