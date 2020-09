In attesa della partenza di una nuova stagione de La Voz, che la vedrà nuovamente nelle vesti di coach in Spagna, Laura Pausini pubblica Verdades a medias (Gentemusic/Warner Music Italy), brano pop-rock, disponibile dal 4 settembre.

Il brano, con la partecipazione della cantautrice spagnola Bebe, è una versione unica del brano Frasi a metà – contenuto nell’album Fatti sentire del 2018 – e già singolo di successo in Italia.

La scelta di Verdades a medias come singolo per il mercato spagnolo è frutto di un progetto speciale, nato dall’inedita collaborazione con la cantautrice dell’Extremadura Bebe, a proposito della quale Laura Pausini ha dichiarato: “Ho pensato di interpretare questa canzone con un’artista che ho sempre seguito e che ammiro dal profondo. Mi colpiscono le voci uniche, differenti e con grande personalità. Per questo ho coinvolto Bebe. È una cantante che ha sempre qualcosa da dire, che non si limita ad eseguire ma che è anche in grado di raccontare storie.

Quando mi ha detto che avrebbe duettato con me, sono impazzita dalla gioia e non vedevo l’ora di cantare con lei!”.

Un progetto nato prima del lockdown e al quale le artiste hanno poi dovuto lavorare a distanza: “Nelle ultime settimane sono volata a Madrid e finalmente abbiamo cantato insieme e realizzato un video molto speciale! Sono davvero grata a Bebe e, se devo essere onesta, ammetto che quando la sento cantare questa canzone, toglierei la mia voce per ascoltare solo la sua.

Mi manda in estasi!”.