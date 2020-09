“Riteniamo la turnazione irregolare poiché non conforme alla normativa contrattuale in materia di orario di lavoro normale e di lavoro straordinario”. È la protesta dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, contro i turni di lavoro relativi al mese di settembre 2020 degli Oss del Centro Aias di Cortoghiana.

L’orario relativo alla programmazione dei turni assegnati a ogni dipendente, secondo i le sigle sindacali, “eccede il limite orario di lavoro normale, sia settimanale che mensile, determinando così lo svolgimento di lavoro extra”.

“Il lavoro straordinario – scrivono i sindacati – consente il suo utilizzo solo in casi eccezionali, pertanto, qualsiasi programmazione dello stesso è una palese violazione di quanto disposto dalle disposizioni contrattuali. Reputiamo particolarmente illegittimo il superamento dell’orario normale di lavoro da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, in assenza di situazioni eccezionali, soprattutto quando una parte del personale OSS è collocato in regime di FIS. In tale occasione non trova nessuna giustificazione il ricorso al fondo di integrazione salariale e per questo chiediamo che tale strumento venga utilizzato in modo appropriato, cioè, per completare l’eventuale minore orario dei dipendenti che sia derivato da situazioni di chiusura o diminuzione di attività lavorativa”.

I sindacati chiedono quindi di modificare i turni di servizio rimodulando gli orari secondo i dettami contrattuali e riducendo se necessario la richiesta di ore di FIS.