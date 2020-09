Si svolgerà domani pomeriggio, sabato 5 settembre, a partire dalle 16 a piazza Bocca della Verità a Roma la manifestazione contro la “dittatura sanitaria” nell’emergenza coronavirus.

Prevista la partecipazione di tante realtà come il “Popolo delle mamme” e l’estrema destra, ma anche tassisti, albergatori e bikers. “Siamo in guerra e chi ce la sta dichiarando non sta risparmiando nessuno”, si legge su una delle pagine social dedicate alla manifestazione. Secondo quanto si è appreso, l’idea iniziale dei promotori era di tenere la manifestazione a piazza del Popolo.