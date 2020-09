Sabato 5 settembre, dalle 08.30 alle 20.30, nell’Antica Casa Olla in via Eligio Porcu a Quartu, si tengono le elezioni primarie della coalizione del centrosinistra progressista, ambientalista e identitaria per la scelta del candidato sindaco per le comunali del 25 e 26 ottobre.

Tre i candidati: Monica Mascia (Impari), Francesco Piludu (Partito Democratico, Partito dei Verdi-Europa Verde, Possibile, Art.1, dall’Associazione “Nelson Mandela” e da Cambiamo Quartu) e Stefano Secci (Ajo Insieme). Possono votare i cittadini residenti a Quartu, iscritti nelle liste elettorali del Comune, che presentano un documento di identità; i cittadini italiani che abbiano compiuto 16 anni, i cittadini UE residenti in città e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno.

“Gli elettori che parteciperanno alle primarie – spiega una nota – dovranno sottoscrivere l’adesione al progetto politico della coalizione. Non potranno partecipare alle primarie coloro che facciano parte o abbiano pubblicamente dichiarato di sostenere partiti o movimenti contrapposti alla coalizione di centrosinistra progressista, ambientalista e identitaria o che abbiano costituito alleanze e/o sostenuto progetti politici di ispirazione fascista, razzista, xenofoba, omofoba e sessista”.