“Al tavolo politico di maggioranza svoltosi a Villa Devoto nella tarda serata di mercoledì Fratelli d’Italia ha ribadito la necessità di tutelare il principio dell’unità di coalizione, sempre e comunque, in tutti i tavoli politici aperti in Sardegna”, è quanto dichiara in una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

“Il partito di Giorgia Meloni ha l’obiettivo di unire le forze di centrodestra. È necessario evitare gli individualismi per il bene della coalizione e delle comunità che andremo a governare”, dichiarano i dirigenti del partito.

“Per quanto riguarda le elezioni nella città di Quartu, Fratelli d’Italia ha messo a disposizione degli alleati la candidatura a sindaco di Quartu di Tonino Dessì, politico limpido, capace e onesto. L’obiettivo è quello di garantire l’unità del centrodestra che governa la Regione Sardegna anche a livello locale”, prosegue la nota di Fdi.

“I partiti alleati, durante il tavolo politico, hanno avallato la candidatura a sindaco di Christian Stevelli presentata dal Partito Sardo D’Azione, mentre Fratelli d’Italia ha ribadito che sarebbe pronta a sostenere altri nomi, a discapito del proprio, qualora questi contribuissero a unire tutta la coalizione”, concludono i dirigenti di Fratelli d’Italia.