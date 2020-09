Con una nota ufficiale il Comune di Cugliari ha informato la cittadinanza di un caso positivo nel proprio territorio.

“Intendo informare la popolazione di Cuglieri in merito all’emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito della segnalazione di un caso di positività al COVID 19, voglio rassicurarvi del fatto che la situazione è costantemente monitorata dall’ATS Sardegna e vigilata dalla Polizia Locale, con l’ausilio della Compagnia Barracellare e dell’Associazione di Protezione Civile locale e sotto la direzione e il coordinamento del Centro Operativo Comunale”, scrive il Sindaco Giovanni Panichi.

“E’ fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”, scrive il primo cittadino.