Classi extralarge per consentire ai ragazzi di ritornare in aula per seguire le lezione come si faceva una volta, prima del Covid.

Operai al lavoro al Liceo classico Siotto di Cagliari, proprio accanto alla sede della Regione che in questi giorni dovrà dare via al piano trasporti per la scuola.

Le immagini sui profili Instagram e Facebook dell’istituto di viale Trento sono molto chiare. In molti casi si sta procedendo all’abbattimento di muri divisori per realizzare una maxi aula dove sino a pochi mesi fa erano due.

“Al Siotto – questo il comunicato social – fervono i preparativi per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. Sono in corso lavori per l’abbattimento di pareti al fine di creare aule XL e la riorganizzazione di tutti gli spazi secondo i protocolli previsti”.

Ancora non sono partiti i corsi di recupero. A breve – spiega la scuola – sarà possibile attivare i Piani di apprendimento individuali per gli alunni che hanno riportato carenze nelle discipline e si procederà con tutte le operazioni consuete di inizio anno (formazione delle classi prime e definizione dei consigli di classe e dell’orario)”.

Un bollino sui lavori in corso. Emblematica la scritta: “Siotto cambia”.