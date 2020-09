Su un totale di 12 incendi in Sardegna, 2 incendi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

A Sindia, in località “Muristevene”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa . Le operazioni di spegnimento dell’elicottero sono state dirette dalla pattuglia forestale di Macomer composta da 2 unità che giunta sul posto con un pick up ha inoltre coordinato l’intervento a terra del personale elitrasportato e di alcune squadre dell’apparato regionale antinendio. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono protratte sino alle ore 17.55 circa, al momento è ancora in corso la bonifica dell’area percorsa dalle fiamme.

Sempre a Sindia, alle 18.40 un incendio in località “Ponsu”, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento dell’elicottero e delle squadre a terra sono dirette dalla pattuglia forestale di Macomer giunta prontamente sul posto. L’incendio sta interessando una zona collinare ricoperta perlopiù da pascoli cespugliati.