Aggressione di un pastore tedesco a Cagliari.

Una donna, una 45enne cagliaritana, all’altezza dell’istituto Dettori ha incrociato sul suo percorso un cane di grossa taglia condotto da un cittadino di nazionalità cinese di 60 anni.

L’aggressione è stata immediata e il suo conduttore non è stato in grado di contenere l’aggressività dell’animale. La malcapitata è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino riportando ferite guaribili in 15 giorni.

Sul posto è intervenuta la Sezione Vigilanza Ambientale della Polizia Locale che ha provveduto ad identificare il conduttore del cane. Il cittadino di nazionalità cinese, si trovava in stato confusionale e non parlava italiano.

Gli agenti, attraverso le indagini, sono riusciti a segnalare l’animale all’autorità sanitaria, intestato a un uomo di nazionalità cinese deceduto qualche anno fa.