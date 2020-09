Con una nota sui social, il Sindaco di Villasor Massimo Pinna ha comunicato un caso positivo nel suo comune.

“Vi comunico che ho ricevuto una nota dall’ATS in cui mi comunicava la positività al covid-19 di un nostro concittadino/a, la persona in questione sta bene ed è in isolamento a casa sua – scrive il sindaco – ora i medici dell’ATS stanno facendo la ricostruzione dei contatti e sono già previsti alcuni tamponi”.