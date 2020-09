In attesa di vederli il 23 maggio 2021 al Punk In Drublic a Carroponte, i Nofx si esibiranno live in streaming il 19 settembre, ore 23 in Italia.

Per la prima volta in assoluto suoneranno tutto l’album White Trash Two Heebs and a Bean, direttamente dal giardino di casa di Fat Mike.