Dopo Budoni, anche San Teodoro avvia la campagna di screening anti Covid in vista dell’apertura dell’anno scolastico: a partire da lunedì prossimo, 350 studenti dell’istituto comprensivo di primo e secondo grado e un centinaio di persone tra docenti e personale Ata saranno sottoposti al test sierologico. Lo ha decisio il sindaco Domenico Mannironi, destinando una parte del bilancio comunale, circa 30mila euro, alla sicurezza sanitaria del suo territorio: San Teodoro più una ventina di frazioni.

Il primo cittadino ha anche chiesto e ottenuto dall’Ats i tamponi per il personale dell’accoglienza turistica: dagli alberghi ai bar e ristoranti, dai locali notturni agli astabilimenti balneari. Già completato invece lo screening sui dipendenti del Comune: tutti negativi i 90 test sierologoci processati in questi giorni. “Siamo un paese di 5mila abitanti, che diventano 60mila ad agosto per effetto delle presenze turistiche: per questo – spiega Mannironi – abbiamo bisogno di avere una fotografia reale dei contag. Soprattutto adesso con la riaperture delle scuole”.

Lunedì in contemporanea con lo screening a studenti ed insegnanti verranno effettuati anche i tamponi agli operatori turistici: sei le equipe che lavoreranno a San Teodoro dopo l’ok di Marcello Acciaro, responsabile dell’unità di crisi nel nord Sardegna. Le persone coinvolte sono state indicate dal Comune con una apposita lista già trasmessa all’Ats. Una decina in tutto i positivi accertati nella località costiera nella seconda ondata di Covid: due di questi, entrambi attivi nel mondo delle discoteche, sono ricoverati in condizioni serie all’ospedale di Sassari.