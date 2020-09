E’ stato un inizio di vacanze tumultuoso quello di Pietro Cassa, turista di Torino multiproprietario di una suite allo Sporting Hotel Tanca Manna ad Arzachena che, sbarcato sull’Isola con la moglie per trascorrere sue due settimane di vacanza, non è potuto entrare nella sua casa, acquistata 26 anni fa, rivolgendosi quindi ai carabinieri.

“I gestori della multiproprietà non mi hanno voluto dare le chiavi della mia suite perché reclamano il pagamento di 900 euro di quote condominiali arretrate – racconta – Ma io non ho alcun debito nei confronti della multiproprietà, ho sempre pagato tutto e lo posso dimostrare mostrando i bonifici”, precisa.

“In ogni caso, se anche loro ritengono che io sia moroso possono adire alle vie legali, ma non possono negarmi l’accesso alla mia proprietà. Loro non sono nessuno, sono meri gestori, il proprietario sono io e mi devono consegnare le chiavi della suite”. Cassa ha chiesto l’intervento dei carabinieri e domattina presenterà una querela contro i gestori della multiproprietà. Nel frattempo, lui e la moglie restano fuori dalla loro suite e per non dormire all’addiaccio dovranno prendere una camera in un hotel.