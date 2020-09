Tragedia nel bresciano, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita precipitando durante una gita in montagna, nel sentiero che da Vezza d’Oglio porta al Lago Aviolo. Sul posto sono tempestivamente accorsi gli operatori sanitari, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Avrebbe compiuto 18 anni tra 15 giorni.

Una donna di Bergamo di 49 anni è invece stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitata per alcuni metri in parete sul Diedro Armani – Torre d’Ambiéz (Dolomiti di Brenta).

La donna stava affrontando il quarto tiro da prima di cordata quando, per cause da accertare, è precipitata sbattendo violentemente sulla roccia e perdendo conoscenza. L’allarme al 112 è arrivato verso le 11.40 dalle tre compagne che stavano procedendo in due cordate diverse. (ANSA).