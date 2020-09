Forte scossa di terremoto colpisce il nord del Cile

Un sisma di magnitudo 6.2 si è verificato a nord del Cile sabato notte, alle 22:17 ora locale (03:17 ora italiana). La scossa si è prodotta a circa 50 chilometri da Coquimbo, città costiera a 450 chilometri nord dalla capitale, Santiago, ad una profondità di 20 chilometri.

L’US Geological Survey (USGS) ha segnalato in via preliminare un terremoto di magnitudo 6,4 a 47 chilometri a nord-est di Coquimbo. In seguito l’intensità è stata rivista e attestata a 6.2. La scossa non ha provocato né feriti né danni a cose.