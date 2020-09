Incidente stradale alle prime ore del mattino nel comune di Meana Sardo, in provincia di Nuoro. Il sinistro si è verificato nella rotonda di via Brigata Sassari, dove un pedone è stato investito da un auto che imboccava l’uscita della rotatoria.

Il malcapitato è un 77enne del posto, che impattando violentemente sull’asfalto ha riportato diversi traumi, ed è stato quindi traportato presso l’ospedale San Francesco di nuoro per accertamenti, ma le sue condizioni non versano in pericolo di vita.

Sul posto è prontamente intervenuta l’ambulanza Mike Soccorso di Meana Sardo, l’equipe medicalizzata di Sorgono e i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.