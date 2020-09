Una turista di 43 anni è morta poco prima delle 13 a Tirrenia, sul litorale pisano, in seguito al cedimento di una trave in un giardino di uno stabilimento balneare. Secondo quanto ricostruito la donna, originaria della provincia di Torino, si era aggrappata alla trave, in muratura, per farsi una foto ricordo ma la struttura le è crollata addosso e la turista è morta poco prima dell’arrivo dell’ambulanza. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno sigillato l’area anche se l’attività è tuttora aperta.

L’accesso all’area dove è avvenuto l’incidente è vietato, come indicato da appositi cartelli.