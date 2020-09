I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire questo pomeriggio per l’incendio di una abitazione in via Roma ad Arbus.

Le squadra del distaccamento Massimo Casu di Sanluri supportata da un’autobotte della sede centrale, all’arrivo sul posto hanno messo in sicurezza l’abitazione, spegnendo el fiamme che si era propagate dalla cucina.

Hanno portato via alcune bombole del gas e hanno evitato che l’incendio si propagasse ad una legnaia adiacente.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti.