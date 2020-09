Un grave incidente stradale e’ avvenuto sulla Bitti Sologo dove per cause in corso di accertamento un’ auto si è ribaltata senza coinvolgere nessun altro veicolo.

Due passeggeri rispettivamente di 34 e 25 anni originari di Lula erano nell’auto e una delle persone è deceduta.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Lula e Bitti, la Polizia stradale e il servizio sanitario del 118.