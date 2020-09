Incidente sul lavoro oggi nell’Oristanese. Un anziano è morto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava in campagna. L’incidente è avvenuto a Narbolia, la vittima Mario Zucca, 74 anni stava eseguendo dei lavori in un terreno quando il trattore ha avuto un guasto. L’anziano è sceso dal mezzo agricolo per verificare cosa fosse accaduto e cercare di riparare il guasto.

Il mezzo si è mosso improvvisamente e lo ha schiacciato, uccidendolo. Un altro allevatore ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Narbolia e il 118 anche con l’Elisoccorso, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.