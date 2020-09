Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 Settembre i tecnici di Abbanoa saranno impegnati nell’esecuzione di un intervento di efficientamento energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione caratterizzate da un elevato tasso di dispersione idrica.

I lavori consistono nella realizzazione di una condotta in ghisa sferoidale e nell’installazione di valvole di sezionamento nella via Dalmazia, all’incrocio con via San Francesco, fianco semaforo.

Durante l’esecuzione dei lavori, nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 Settembre potrebbero verificarsi cali di pressione e mancanza di acqua per le utenze ubicate nella via San Giorgio, via Ospedale, nel tratto terminale delle vie Logudoro e Dalmazia nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le ore 16.30.