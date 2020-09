E’ Marcella Sotgiu 74 anni di Tempio, la vittima dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 10 sulla statale 131 Dcn in direzione sud, nella galleria di Pratosardo a Nuoro.

Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro la figlia della donna, Giovanna Columbanu di 43 anni che ha riportato un trauma cranico. Illeso invece il fratello, Emanuel Columbanu di 46 anni che guidava la Mercedes su cui viaggiavano anche la madre e la sorella.

Sul posto, insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, sono arrivate cinque auto della Poliza Stradale di Nuoro e il comandante Leo Testa che stanno lavorando per stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Da una prima ricostruzione sembra che la Mercedes, a bordo della quale viaggiavano la vittima e i due figli, abbia tentato un sorpasso del camion che procedeva a bassa velocità e, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il mezzo pesante, sbandando e rigirandosi nella galleria nel senso opposto a quello di marcia.

La Statale 131 Dcn è chiusa dal bivio di Lula fino a Nuoro in direzione di Ottana

