Quella che sta iniziando si preannuncia come una settimana movimentata dal punto di vista meteorologico, infatti una saccatura già estesa alle nostre latitudini sta provocando temporali su arco Alpino e Baleari, questo afferma Dario Secci, meteorologo di

Sardegna Clima Onlus.

“Oggi in Sardegna sono attesi temporali isolati sul settore orientale, specie in Ogliastra con piogge e rovesci e la stessa situazione è prevista per martedì e mercoledì”, afferma Secci.