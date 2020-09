Cagliari, in fiamme vecchio stabile a Pirri: intervento dei vigili del fuoco

Grazie ad alcune segnalazioni pervenute alla sala 115, i vigili del fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina dopo le 6 per un incendio che si è sviluppato in un vecchio stabile di via Argiolas a Pirri.

In fiamme il tetto strutturato con travi e lamellari in legno.

Sul posto la squadra di pronto intervento ha operato con un APS e il supporto di un’autoscala, grazie alla quale gli operatori VVF hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza della struttura evitando anche la propagazione delle fiamme in tutto lo stabile.

Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Alcune foto: