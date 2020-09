Prolungato senza scadenza l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto a Sassari. Il sindaco, Nanni Campus, ha emesso oggi una nuova ordinanza con cui impone fino a nuove disposizione l’uso della mascherina per limitare il rischio di contagio da covid-19.

L’obbligo era già in vigore ma la precedente ordinanza del sindaco scadeva oggi. Oltre a prescrivere l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, nei luoghi dove è più probabile il formarsi di assembramenti, l’ordinanza emessa da Campus tiene in vigore anche le precedenti limitazioni per contrastare la diffusione del virus fra cui: sospensione all’aperto e al chiuso delle attività del ballo; obbligo per i locali della ristorazione di tenere un registro delle presenze dove annotare i dati dei clienti; distanziamento dei tavoli e dei clienti; niente menù in formato cartaceo da distribuire agli avventori.

