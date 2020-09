“Terrorismo mediatico un tanto al chilo”. Smonta in questo modo il Carbonia Calcio le notizie circolate in queste ore che parlavano di sulla presunta quarantena obbligatoria dell’intera squadra.

“Si può comprendere l’ignoranza di chi, non avendo potuto studiare, usa dei termini in maniera inappropriata. Ma come giustificare, in un periodo così complicato, un titolo a tutta pagina sulla presunta quarantena del Carbonia calcio quando invece di tratta di isolamento volontario?” sono le parole affidate a un comunicato.

“I nostri telefoni sono stati subissati di chiamate di amici, parenti, semplici cittadini che allarmati chiedevano notizie. La nostra proverbiale pazienza ci ha accompagnato nel spiegare che quel titolo così falso e tendenzioso era anche per noi inspiegabile perché non rispecchiava assolutamente la verità”.

“Spiace leggere da chi dovrebbe informare questi titoli che alimentano la confusione, se non addirittura implementano l’allarme sociale. Noi Stiamo tutti bene! Domattina faremo i tamponi nasofaringeo perché il servizio di igiene pubblica della ASL di Carbonia continua a lavorare e a farlo bene”.