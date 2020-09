Una tripla di Vasa Pusica a una manciata di istanti dalla sirena finale regala alla Dinamo Banco di Sardegna la vittoria sulla Happy Casa Brindisi per 91-89. Con tre successi incassati nelle prime tre gare del raggruppamento D della Eurosport Supercoppa, che include anche Virtus Roma e Carpegna Prosciutto Pesaro, Sassari mette una seria ipoteca sull’accesso alle Final Four in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, dove si contenderanno il primo titolo della stagione le prime classificate dei quattro raggruppamenti che dal 27 agosto scorso si danno battaglia a ritmo serratissimo.

Rimaneggiata a causa del prolungato forfait di Justin Tillman e Luca Gandini, l’infortunio al piede di Kaspar Treier e i problemi muscolari di Stefano Gentile, la Dinamo ha faticato più del previsto contro l’incognita Brindisi, reduce dalla sconfitta con Pesaro. Dominato il primo quarto, Sassari nella seconda frazione ha subito malamente, consentendo alla New Basket di andare al riposo sul 39-48. Dagli spogliatoi è rientrata in campo una formazione più concentrata e determinata, con i soliti Marco Spissu e Miro Dilan pronti a caricarsi la partita sulle spalle, ben assistiti da Vasa Pusica, decisamente una delle note più positive di questo primissimo scorcio di stagione. Al netto di un crollo clamoroso, Sassari a questo punto non dovrebbe avere difficoltà ad arrivare a Bologna, ma prima di cantare vittoria sarà necessario continuare a giocare, a crescere e a vincere.

La formazione di Gianmarco Pozzecco scenderà ancora in campo giovedì, ancora contro Brindisi, mentre sabato sfiderà Roma e lunedì prossimo l’ultimo atto della fase a gironi la opporrà a Pesaro.