Martedì notte, con inizio alle ore 22, nella cornice del nuovo Teatro Doglio, il Bflat Jazz Festival organizzato dalla Domina Edizioni Musicali, in attesa di riaprire il club di Via del Pozzetto, firma un prestigioso appuntamento musicale con due straordinarie interpreti della scena musicale isolana apprezzate a livello nazionale ed internazionale per i successi ottenuti nel corso di una intensa carriera artistica.

Maria Giovanna Cherchi e Veronica Perseo saranno protagoniste di due set live di grande interesse, ognuna con i propri lavori che stanno riscuotendo grande successo.

La cantante bolotanese, una delle voci tra le più apprezzate e conosciute nella Penisola e all’estero, affermata interprete del canto sardo e di musiche che partendo dalla matrice folclorica hanno portato una notevole vena innovativa nel repertorio della canzone popolare sarda, presenterà i suoi nuovi lavori e le recenti prestigiose collaborazioni che l’hanno portato a cantare in palcoscenici prestigiosi e alcuni anni fa ad un passo da Sanremo con una canzone firmata da Luigi Marielli dei Tazenda.

Di grande interesse il suo disco registrato a Natale scorso con la Brigata Sassari e che risuonerà in Libano in occasione delle prossime festività natalizie.

Veronica Perseo, giovanissima, compositrice, pianista e cantante cagliaritana, sta ancora godendosi i frutti della sua emozionante vittoria a Tale e Quale Show, la fortunata trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti.

Laurea in jazz al Conservatorio e tantissime idee in cantiere quest’estate ha sfornato due singoli che stanno facendo il pieno di ascolti nelle radio più importanti.

Sono L’estate Addosso, con la versione in spagnolo El Verano ahora, e l’ultimissimo progetto discografico realizzato assieme al rapper Rey e intitolato Enamorando, scritto e concepito interamente in spagnolo e gettonatissimo anche all’estero.

A luglio è stata scelta dal Filming Italy Sardegna Festival per cantare nella serata di gala della prestigiosa cinematografica assieme ad artisti del calibro di Arisa, Bianca Atzei, Mal, oltre alla stessa Maria Giovanna Cherchi, e con un pubblico d’eccezione composto da una platea di star come Matt Dillon, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Ficarra e Picone, Gabriele Muccino, Michele Placido e tanti altri.

L’ingresso è gratuito e le modalità di partecipazione saranno sottoposte a tre semplici regole che sono importanti per sconfiggere l’emergenza sanitaria: obbligo di mascherina, distanziamento interpersonale e igienizzazione delle mani.

Sempre nel rispetto delle norme anticovid è necessario prenotare il posto fino ad esaurimento posti all’indirizzo del Festival info@blflat.it