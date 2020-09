Secondo appuntamento per l’edizione 2020 del “Bandiera Gialla Music Festival”: Mercoledì 9 settembre, dalle ore 20.30 sul palco del chiostro del Convento dei Cappuccini a Quartu Sant’Elena, in via Brigata Sassari, saranno protagonisti Tiziana Capasso e Angiolini Bros Quintet.

Sarà una serata tutta al femminile e dedicata alle “Ladies in Jazz”. Il gruppo, (formato da Tiziana Capasso (voce), Alessandro Angiolini (sax tenore), Andrea Angiolini (pianoforte), Piero Di Rienzo (contrabbasso) e Luigi Giorgio Sanna (Batteria) ), ripropone le grandi interpretazioni di famosissimi brani tra i quali Summertime, Autumn Leaves, Night and Day At Last e molti altri, resi celebri dalle grandi vocalist dal Jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae, Nina Simone, Etta James, Sarah Vaughan, per citarne alcune.

La band si avvale in particolare del supporto melodico e solistico del Sax tenore, strumento principe di questa grande musica. Una serata di classe e di sicuro interesse per il pubblico. Come sempre il concerto sarà aperto da un talento della Scuola Civica Luigi Rachel di Quartu S.E., e mercoledì sarà la volta di Stefano Metteo che ha frequentato il corso della docente Giuliana Lulli Lostia.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “L. Rachel” e ispirato all’omonima trasmissione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, come omaggio alla migliore musica degli anni Sessanta e Settanta.

Per rispettare le prescrizioni sanitarie, l’ingresso è con offerta libera e con prenotazione obbligatoria al 354/8113531