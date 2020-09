I vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti questa mattina nel centro abitato, tra via Genova e via Venezia, per l’incendio di un’auto. La macchina, con a bordo alcune persone, ha iniziato a emettere fumo dal vano motore mentre era ancora in movimento.

Fortunatamente, le persone a bordo si sono accorte in tempo del guasto e sono scese subito dal veicolo.

Gli operatori dei vigili del fuoco all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e con un APS hanno provveduto a effettuare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della sede stradale e dell’area circostante, evitando in questo modo la propagazione delle fiamme all’intero veicolo.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco hanno poi avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, dovute probabilmente a un problema elettrico o meccanico.

Alcune foto: