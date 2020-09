“I casi di positività in città sono aumentati ancora. Siamo infatti arrivati complessivamente a 34 unità. Per 4 di queste persone si è reso necessario il ricovero ospedaliero; le altre 30 sono per lo più asintomatiche e possono trascorrere questo periodo nelle proprie abitazioni, rigorosamente in quarantena, in attesa che il nuovo tampone certifichi la scomparsa del virus”. Lo annuncia il sindaco Stefano Delunas, tramite un comunicato.

“Vorrei tuttavia ricordare ai miei concittadini che sebbene essere asintomatici non comporta problemi di salute per sé, implica comunque la possibilità di contagio, in particolare per i propri familiari. E in considerazione del fatto che adulti e soprattutto anziani sono soggetti a rischio, dobbiamo essere previdenti anche per tutelare i nostri cari” sottolinea il primo cittadino.

“Chiedo ancora una volta la massima attenzione da parte di tutti” continua Delunas. “Ognuno di noi, giovani e meno giovani, deve fare la propria parte, con serenità e nel rispetto degli altri. Le regole sono poche e semplici, ma è molto importante rispettarle”.

Il post del sindaco Delunas