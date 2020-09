“Non emaneremo ulteriori provvedimenti di autorizzazione al riavvio delle attività in presenza dopo la sospensione dei servizi educativi da parte del Governo nello scorso mese di marzo 2020”. Lo scrive in una nota l’Amministrazione Comunale di Cagliari.

“Pertanto – si legge – le strutture private in possesso di regolare autorizzazione amministrativa o pratica SUAPE relativa alla erogazione del Servizio Asilo Nido, potranno esercitare l’attività già regolarmente autorizzata, attenendosi al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, approvato dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n.80 del 3 agosto 2020, per la fascia 0-6 anni, anno scolastico 2020-2021, recepito dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione 41/33 del 7 agosto 2020”.

In caso siano necessari ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.cagliari.it