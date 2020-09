L’indagine che vede coinvolto il governatore della Campania Vincenzo De Luca “è la dimostrazione plastica di un sistema che è quello che ha gestito De Luca in questi anni, prima a Salerno e adesso in Campania”.

Lo ha detto Vito Crimi, reggente del Movimento 5 Stelle, a Napoli per un’iniziativa con la candidata del M5S alla Regione Campania Valeria Ciarambino. Secondo Crimi “il sistema De Luca oggi viene a galla con un fatto, ma probabilmente non è altro che il preludio di una gestione complessiva un po’ allegra da parte del governatore uscente”.

Al Partito democratico, ricorda Crimi, “lo avevamo già detto più di un mese fa. In questa regione siamo partiti per primi dando la disponibilità al dialogo ma a una condizione: togliere De Luca e il sistema De Luca. Questo non è stato accettato e quindi oggi torna di nuovo il sistema De Luca. Al Pd abbiamo già detto cosa dovevamo dire, la risposta è stata negativa”

Fonte: Adnkronos