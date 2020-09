Dopo le risse tra migranti negativi e positivi al Covid e il lancio di oggetti contro i poliziotti, il centro di accoglienza di Monastir è stato nuovamente teatro di una protesta volta a ottenere un semplice pacchetto di sigarette.

Oggi un gruppo di cinque-sei è salito sul tetto dell’edificio per chiedere che venissero distribuite le sigarette. La consegna delle ‘bionde’ era in corso, ma non tutti le avevano prese.

Da qui la nuova protesta.