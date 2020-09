Cambio alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Nuoro: il 49enne colonnello Franco Di Pietro ha deciso di lasciare l’incarico per andare a ricoprirne uno nuovo, a partire dal 18 settembre, all’ufficio del personale del comando generale a Roma.

Il comando provinciale del nuorese verrà quindi guidato da Massimo Cucchini, 51 anni, friulano, di rientro da una missione in Europa. Martedì 8 settembre, si è tenuto il saluto di commiato di Di Pietro, dopo tre anni al vertice dell’Arma in Barbagia.

“Sono stati tre anni intensi, i colleghi hanno profuso grande impegno lavorando sempre in sinergia con le altre forze di polizia – commenta – con una coda negli ultimi mesi di grande stress dopo la fuga di Graziano Mesina, che continuiamo a cercare non solo a Orgosolo ma in tutta la Sardegna e anche fuori. Allo stesso modo abbiamo lavorato per risolvere tutte le altre problematiche della provincia riuscendo a fare tanto: negli ultimi anni abbiamo assistito a un abbattimento importante dell’indice di delittuosità in questo territorio. Dato che non deve far cullare nessuno negli allori, perché l’ Arma – assicura il colonnello – continuerà a vigilare e fare il proprio dovere sul fronte della sicurezza pubblica”.