Aumentano in Sardegna le vittime del nuovo coronavirus: dopo il 55enne di Tempio, è stata registrata un altro decesso, a Sassari: si tratta di un anziano, morto durante la scorsa notte nel reparto Rianimazione del Santissima Annunziata.

Il paziente era affetto anche da altre gravi patologie e il contagio da Covid-19 è considerato dai medici una “concausa” del decesso, come anche per i due malati affetti da Covid-19 che hanno perso la vita in questa seconda ondata del virus.

Il totale dei decessi nell’isola sale quindi a 138.