Intervento della squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, intorno alle 17:30, per un’incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento sito al piano terra di una struttura in via Generale Cantore a Pirri.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno provveduto alla verifica dell’interno della struttura per la presenza di persone e alle operazioni di spegnimento delle fiamme, per mettere successivamente in sicurezza l’area, favorendo la fuoriuscita del fumo con eletroventilatore.

I pompieri sono intervenuti con due automezzi, un’APS (aupompa serbatoio) e un’AF-ARA (autofurgone autorespiratori).

I Vigili del Fuoco procederanno poi, in un secondo momento, agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte, ma l’intervento è ancora in corso.

Sul posto sono presenti anche gli operatori sanitari inviati dal 118 e i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.